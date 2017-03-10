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Экономика

Минфин хочет повысить НДС до 22%

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что необходимо снизить прямые налоги с граждан, а потери доходов бюджета компенсировать повышением косвенных сборов, сообщает агентство Meduza. Предлагается снизить совокупную ставку страховых взносов, которые уплачивают работодатели, с 30 до 22% от зарплаты, при этом налог на добавленную стоимость предложено увеличить с 18 до 22%.

В то же время Минфин выступает за отмену льготной ставки страховых взносов для больших зарплат. Её хотят сделать единой в 22% для всех россиян. Повышение НДС, по мнению Антона Силуанова, однократно увеличит инфляцию на два процентных пункта.

Повышение НДС обсуждается в рамках налоговой реформы, запланированной на 2018 год — после президентских выборов.

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