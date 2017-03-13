В Пскове отец убил сына за безделье

11:34, 13 марта 2017, ПАИ

В Пскове отец убил 32-летнего сына за безделье. Как сообщили Псковскому агентству информации в следственном отделе по Пскову следственного управления СК России по Псковской области, расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

5 марта в одной из квартир Пскове потерпевший, в ответ на упреки в безделье, ударил отца рукой по лицу. Отец схватил нож и нанес сыну множество ударов по нижним конечностям. В результате массивной кровопотери пострадавший скончался на месте преступления.

В настоящее время главе семейства предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.