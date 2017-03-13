1
14:34
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
15:43
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов
10:40
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства
08:44
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
21:54
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
18:07
Памятник княгине Ольге накренился, администрация Пскова обещает «принять меры»
10:32
В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов
Еще новости
Происшествия

В Пскове отец убил сына за безделье

В Пскове отец убил 32-летнего сына за безделье. Как сообщили Псковскому агентству информации в следственном отделе по Пскову следственного управления СК России по Псковской области, расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

5 марта в одной из квартир Пскове потерпевший, в ответ на упреки в безделье, ударил отца рукой по лицу. Отец схватил нож и нанес сыну множество ударов по нижним конечностям. В результате массивной кровопотери пострадавший скончался на месте преступления.

В настоящее время главе семейства предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
13 марта 2017
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов
10 марта 2017
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов 4
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства
07 марта 2017
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства 17
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
07 марта 2017
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
06 марта 2017
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей 18
Памятник княгине Ольге накренился, администрация Пскова обещает «принять меры»
06 марта 2017
Памятник княгине Ольге накренился, администрация Пскова обещает «принять меры» 26
В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов
04 марта 2017
В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов
Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце
02 марта 2017
Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце 3

Идет загрузка...