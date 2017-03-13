Расчистка водоёмов в Псковской области позволила сократить площади подтопления во время паводка

11:39, 13 марта 2017, ПАИ

Расчистка водоёмов в Псковской области позволила сократить площади подтопления во время весеннего паводка. Об этом сообщила заместитель председателя Государственного комитета региона по природопользованию и охране окружающей среды по вопросам водных отношений, экологической экспертизы и охраны окружающей среды Татьяна Можжина на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 13 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Татьяны Можжиной, в прошлые годы были расчищены 12 водных объектов, в основном это были реки в южной части региона. Она отметила, что если прежде в зону подтопления попадали 73 тыс. жителей Псковской области, то благодаря расчистке водоёмов их число сократилось на 4 тысячи.

Результаты мероприятий по расчистке водных объектов, рассказала Татьяна Можжина, видны в течение 3-7 лет. Пскову, добавила она, тоже планируется расчистить, но только когда муниципалитет переложит водопропускные сети на дне реки.

Кроме того, выступающая напомнила, что все водные объекты в Псковской области находятся в федеральной собственности, региону, в частности, передано проведение противопаводковых мероприятий. «Большая роль здесь отводится муниципалитетам, которые готовят предложения и сообщения о том, какие территории подвержены затоплениям. Затем мы заявляемся в Минприроды, которое выдает средства на организацию противопаводковых мероприятий», - пояснила Татьяна Можжина.