Сотрудников Псковского филиала академии ФСИН России наградили медалями «За отличие в службе»

13:48, 13 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 13 марта, состоялось награждение лучших сотрудников и курсантов академии ФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей сотрудникам образовательной организации вручили ведомственные награды – медали «За отличие в службе», а также почетными грамотами наградили лучших курсантов.

На плацу Псковского филиала академии состоялось торжественное построение личного состава, с участием руководства, а также ветеранов образовательной организации и УФСИН России по Псковской области.

«Федеральная служба исполнения наказаний играет особую роль в защите интересов граждан нашей страны, общества и государства, обеспечивая правопорядок и законность», – отметил начальник Псковского филиала академии Юрий Панин.

Он также поздравил личный состав с прошедшим профессиональным праздником – Днем работника уголовно-исполнительной системы, который отмечается в России 12 марта.

В ведомстве отметили, что праздничные мероприятия по случаю 138-летия со дня образования в России централизованной системы исполнения уголовных наказаний в Псковском филиале академии продолжатся торжественным собранием, организованным образовательной организацией совместно с УФСИН России по Псковской области.

Мероприятие пройдет 17 марта с участием ветеранов УИС, органов государственной власти и силовых структур региона.