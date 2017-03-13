В Пскове стартует акция по сбору апельсинов

13:54, 13 марта 2017, ПАИ

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста предлагает принять участие в благотворительной акции «Веселый витамин». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

Акция проводится для того, чтобы собрать апельсины для 90 детей с ослабленным здоровьем, которые воспитываются в псковском детском саду №30 «Жемчужинка», а также для детей из малообеспеченных семей и пожилых участников программ и проектов Красного Креста.

Акция по сбору апельсинов продлится с 13 по 24 марта, итоговое мероприятие - «Весенний праздник» - состоится 28 марта. О желании принять участие в акции просят сообщить по электронной почте youthrc.psk@gmail.com или по телефонам: (8112) 72-09-11, 72-20-88 до 17 марта.