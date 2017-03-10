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Политика

В Госдуме предложили заменить материнский капитал ежемесячными выплатами

Член комитета Государственной думы по социальной политике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили ввести гибкую систему поддержки семей вместо материнского капитала. Об этом сообщает RT. 

Отмечается, что речь идёт о ежемесячных выплатах на родных и усыновлённых детей до достижения ими 18 лет: 3 тыс. рублей за одного ребёнка, 8 тыс. за двоих и 15 тыс. — за троих детей.  Авторы инициативы предлагают отменить материнский капитал, так как считают, что эта программа себя не оправдала.

«От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка и люди пытаются обналичить полученное», — сказал Сергей Вострецов.

Он добавил, что необходимо пособие, на которое можно содержать детей.

По словам Ирины Волынец, в случае если в семье больше троих усыновленных или родных детей, выплачивать пособие предлагается только за троих.

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