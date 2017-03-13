Квартирная кража раскрыта в Пыталово

12:55, 13 марта 2017, ПАИ

Квартирная кража раскрыта в Пыталово. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники отделения МВД России по Пыталовскому району задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении имущества.

Вечером 11 марта в Пыталово в квартиру дома по улице Юнкерова в отсутствие хозяев через балкон, разбив оконное стекло, проникли двое злоумышленников. Они похитили телевизор, компьютер, два фотоаппарата, инструменты и прочее имущество, а затем скрылись.

В результате оперативной работы подозреваемых в краже удалось задержать, ими оказались безработные, судимые жители деревни Вышгородок Пыталовского района 25 и 26 лет. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.