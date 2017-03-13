В Пушкинских Горах пройдет творческий сбор в рамках проекта «Фольклорные встречи»

14:45, 13 марта 2017, ПАИ

21 марта в Пушкинских Горах состоится вторая творческая встреча с представителями детских общественных объединений, в рамках реализации проекта «Фольклорные встречи – непринужденное введение в традиционную культуру Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной общественной детской организации «Радуга».

Участники и руководители детских и молодёжных объединений смогут пообщаться с ведущими специалистами Санкт-Петербургской государственной консерватории, Российского этнографического музея, Псковского государственного университета, областного колледжа искусств и Дома детства и юношества «Радуга».

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Помимо лекций запланирована встреча с ведущими детскими коллективами региона на областном фольклорном фестивале «Псковские жемчужины».

«Просмотр конкурсной программы, участие в молодежных посиделках (вечорках) позволит ребятам на практике изучить песенные, хореографические и игровые формы народной культуры», - отметили организаторы.

Мероприятие осуществляется за счет средств субсидии, предоставленной из областного бюджета администрацией Псковской области Псковской областной общественной детской организации «Радуга».