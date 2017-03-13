Володин предлагает создать законодательный «лифт» для продвижения лучших региональных практик

14:28, 13 марта 2017, ПАИ

На площадке Совета законодателей РФ предлагается создать законодательный «лифт» для продвижения лучших региональных практик и решений существующих в субъектах РФ проблем. С такой инициативой выступил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.

«Зачастую в разных регионах возникают однотипные проблемы, которые необходимо решать системно, с помощью федеральных законов, и здесь тоже во многом будет большая роль принадлежать именно представителям регионов, потому что мы сможем вместе с вами, обсуждая проблемы, выходить на те решения, которые будут актуальны для всех территорий, и не нужно будет изобретать каждому свой подход, когда он уже есть в соседней территории», - пояснил Вячеслав Володин на заседании Президиума Совета законодателей РФ.

Кроме того, он заявил о необходимости проводить анализ успешных практик, решений, которые уже апробированы, для чего предложил создать на площадке Совета законодателей «своеобразный законодательный лифт для продвижения актуальных и прошедших апробацию решений».

В связи с этим Вячеслав Володин призвал более эффективно взаимодействовать с законодательными собраниями регионов. «Мы понимаем, что это главный наш приоритет в выстраивании всей работы Президиума и Совета законодателей», - отметил он.

Также спикер Госдумы обратил внимание, что речь идет не только о региональных неделях, когда депутаты приезжают в курируемые субъекты РФ. «Речь идет о выстраивании более системной работы с законодательными собраниями регионов, - пояснил он. - Потому что именно на региональном уровне проблемы видятся лучше, вы погружены в эти проблемы более основательно. Если эта работа будет выстроена системно, мы сможем более оперативно, во-первых, получать информацию от регионов, но и эффективнее формировать актуальную региональную повестку федерального уровня».