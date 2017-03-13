Организаторы «Евровидения-2017» в Киеве боятся провокаций со стороны российской участницы конкурса (ВИДЕО)

15:23, 13 марта 2017, ПАИ

Представительницу России на конкурсе «Евровидение-2017» Юлию Самойлову могут не пустить на Украину, если окажется она участвовала в политических провокациях против Крыма. Такое заявление сделал советник министра внутренних дел Украины и депутат Верховной рады Антон Геращенко, пишет «Российская газета».

«Если ее будут использовать для провокации, то тогда мы будем против въезда Самойловой на территорию Украины. Не исключаю, что могут быть с нашей стороны предприняты действия по запрету на въезд. Но я надеюсь, что Юлии Самойловой хватит гражданского мужества не участвовать в политических провокациях против Украины», - сказал Антон Геращенко.

Он отметил, что с въездом в страну у российской конкурсантки проблем не будет, если она «не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины». «Если она - человек искусства, то мы будем только рады, если представители российского народа выступят», - заверил Антон Геращенко.

Добавим, что Юлия Самойлова - певица с ограниченными физическими возможностями. В мае в «Евровидении-2017» она исполнит песню Flame is burning.