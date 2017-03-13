1
10:04
Опубликована полная программа Суздальского фестиваля в Пскове
12:56
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
10:20
Международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет пианист из Белоруссии
12:22
Начальник УГХ Пскова: Падение памятника княгине Ольге нам не угрожает
16:16
Ани Лорак даст концерт в Пскове
15:55
По случаю 95-летия музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах выступит Олег Погудин
13:50
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля по ранним произведениям Чехова
Еще новости
Культура

Организаторы «Евровидения-2017» в Киеве боятся провокаций со стороны российской участницы конкурса (ВИДЕО)

Представительницу России на конкурсе  «Евровидение-2017» Юлию Самойлову могут не пустить на Украину, если окажется  она участвовала в политических провокациях против Крыма. Такое заявление сделал советник министра внутренних дел Украины и депутат Верховной рады Антон Геращенко, пишет «Российская газета».

«Если ее будут использовать для провокации, то тогда мы будем против въезда Самойловой на территорию Украины. Не исключаю, что могут быть с нашей стороны предприняты действия по запрету на въезд. Но я надеюсь, что Юлии Самойловой хватит гражданского мужества не участвовать в политических провокациях против Украины», - сказал Антон Геращенко.

Он отметил, что с въездом в страну у российской конкурсантки проблем не будет, если она «не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины». «Если она - человек искусства, то мы будем только рады, если представители российского народа выступят», - заверил Антон Геращенко.

Добавим, что Юлия Самойлова - певица с ограниченными физическими возможностями. В мае в «Евровидении-2017» она исполнит песню Flame is burning.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Опубликована полная программа Суздальского фестиваля в Пскове
13 марта 2017
Опубликована полная программа Суздальского фестиваля в Пскове
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
12 марта 2017
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
Международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет пианист из Белоруссии
11 марта 2017
Международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет пианист из Белоруссии
Начальник УГХ Пскова: Падение памятника княгине Ольге нам не угрожает
09 марта 2017
Начальник УГХ Пскова: Падение памятника княгине Ольге нам не угрожает
Ани Лорак даст концерт в Пскове
05 марта 2017
Ани Лорак даст концерт в Пскове
По случаю 95-летия музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах выступит Олег Погудин
04 марта 2017
По случаю 95-летия музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах выступит Олег Погудин 2
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля по ранним произведениям Чехова
04 марта 2017
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля по ранним произведениям Чехова 7
В Псковском музее-заповеднике открылась выставка графика, которого тут же «разоблачили» как скульптора
03 марта 2017
В Псковском музее-заповеднике открылась выставка графика, которого тут же «разоблачили» как скульптора 5

Идет загрузка...