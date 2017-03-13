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Общество

Улицу в Тамбове хотят назвать в честь освободителя печорской деревни Лавры от фашистов

В Тамбове предлагают назвать одну из улиц в честь  майора Владимира Шолмова, погибшего в годы Великой отечественной войны, при освобождении поселка Лавры Печорского района Псковской области.  Соответствующее народное голосование объявила Тамбовская городская Дума, пишет OnlineTambov.ru.

Сейчас улица, которой хотят присвоить имя Владимира Шолмова, называется «1-я Линия».

Майор Владимир Шолмов - командир 1-го стрелкового батальона 73-го стрелкового полка 33-ей стрелковой дивизии 1-ой ударной армии. Первый бой он принял в июле 1941 года в сражении за Смоленск. Погиб 1 августа 1944 года в боях за деревню Лавры Псковской области. Дважды кавалер ордена Красного Знамени, ордена Великой Отечественной войны 1 степени, кавалер ордена Александра Невского.

Переименованию подлежат ещё две улицы: «2-я Линия» и «3-я Линия».  Одной из них планируется дать имя погибшего в годы Великой Отечественной войны Николая Решетова, а второй – коммунистического батальона, который был основан в Тамбове в июне 1941 года.

Предполагается, что присвоение улицам новых наименований будет способствовать увековечению памяти героя.

Отмечается, что все мнения, поступившие в ходе народного голосования, будут направлены в Совет по переименованию, решение которого носит рекомендательный характер, после чего вопрос будет вынесен на рассмотрение депутатов Тамбовской городской Думы.

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