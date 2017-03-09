Как выбрать подходящую торговую сессию?

13:51, 13 марта 2017, ПАИ

В торговле на Форекс не существует мелочей, здесь важно абсолютно все, и особенно ценным ресурсом является время. Наша планета разделена на часовые пояса, а значит, где-то рынок открывается и закрывается раньше, а где-то позже. И на этом часто играют опытные трейдеры. Существует четыре торговых сессии, в ходе каждой из них курсы валют с различной активностью. Этот нюанс важен как для трейдеров, работающей по одной валютной паре, так и для людей, предпочитающих играть сразу по нескольким направлениям. Разберем сессии более подробно.

Тихоокеанская и азиатская сессии

Самой первой открывается тихоокеанская сессия. По нашим часовым поясам, это происходит глубокой ночью, а закрытие сессий осуществляется в 09:00 МСК. Разумеется, в такое время сложно ждать активности от американского доллара и евро, да и в принципе, волатильность большинства валют в это время серьезно падает. Вместе с тем, если вы хотите попробовать себя в работе с австралийскими и новозеландскими долларами – то это лучшее время.

Следом за австралийцами, начинают работать азиаты. Опять же, это происходит в ночное время суток, поэтому вряд ли такое время будет для вас удобным. И снова движения по американскому доллару и евро практически нет (что естественно, ведь Европа и США в такое время отдыхают), однако опять же, существуют другие варианты. Наиболее распространенными валютами для торговли являются юань и йена.

Европейская и американская сессии

Третьей на очереди является европейская сессия, которая для нас является самой комфортной по времени. С открытием бирж, сразу же начинается активность большинства валют, котирующихся с евро. В это время лучше всего меняется курс евро, швейцарского франка и фунта стерлингов. Именно на этих валютах и нужно играть в такое время.

С 16:00 МСК начинается рабочий день в Америке, а значит, открывается последняя – американская сессия. Поскольку с 4 до 6 часов по Москве отмечается пересечение времени работы двух бирж, наиболее ходовые валюты волатильны, как никогда. Здесь можно работать как по европейским валютам, так и по американскому доллару. Также следует отметить, что в указанный временной промежуток, как правило, выходит огромное количество новостей, которые оказывают свое влияние на курс. Поэтому если вы предпочитаете работу с европейскими и американской валютой, день и вечер будут для вас лучшим временем.