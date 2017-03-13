За прошедшие три дня на дорогах Псковской области один человек погиб и пятеро пострадали

15:10, 13 марта 2017, ПАИ

10, 11 и 12 марта на территории Псковской области зарегистрировали 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, 10 марта в Псковском районе в 7:00 на 46-м километре трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье 36-летний водитель «Чери» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с встречным автомобилем МАН. Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП.

В этот же день в 8:50 в Печорском районе на 23-м километре дороги граница с Эстонией – Печоры – Старый Изборск 25-летний молодой человек на «Киа Спектра» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался железное ограждение. В результате ДТП пострадали водитель и его 20-летние пассажиры: девушка и молодой человек, которого пришлось госпитализировать.

Также в пятницу в 17:45 в Пскове у дома № 1 по улице Западной 23-летняя девушка на «Форд Фокусе», выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу и столкнулась с двигавшимся по главной дороге ВАЗ-21093, после чего врезалась в опору ЛЭП. 28-летняя водитель ВАЗа получила незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

12 марта в 11:50 в Порхове на улице Красноармейская Слобода 67-летняя женщина-водитель «Рено Клио» при выезде с парковки на главную дорогу столкнулась с автобусом ПАЗ-32053. В аварии пострадала 65-летняя пассажирка «Рено», она получила незначительные травмы.