Дураки и заборы

14:20, 13 марта 2017, ПАИ

Когда-то здесь был пионерлагерь - среди сосен за жидким штакетником стояли фанерные домики, за ними виднелось озеро. Теперь трёхметровый железный забор с колючей проволокой защищает-заслоняет чьё-то поместье, а заодно и сосны с озером. Человек отгородился от ненавистного окружающего мира и там, за забором, строит свой персональный рай. Обычная история.

Заборы у нас становятся национальным бедствием. Что ни говорите, а состояние дорог за последние годы существенно улучшилось и, по-моему, именно заборы, как проблема, выходят на первый план. Я бы так перефразировал известное изречение: «В России две беды - дураки и заборы». Увлечение всяческими изгородями носит характер повальной вирусной инфекции. Хозяева ресторанов, магазинов и гостиниц огораживают свои здания. Учебные заведения, всевозможные административные офисы окружают себя загородками. Батюшки стремятся между храмом господним и грешным миром непременно поставить забор с калиткой на замке. Деревни, которые сотни лет обходились вообще без заборов, вдоль и поперёк перерезаются железными гофрированными листами. Пространства городов и сёл распадаются на пиксели.

Недавно руководители одного из городских «очагов культуры» принесли на согласование проект установки вокруг своего здания ограждения. Из невеликих денег, отпускаемых «на культуру», выкроили средства на забор. Зачем он нужен - объяснить толком не смогли. Вирус заборостроительства не щадит никого, даже деятелей культуры, призванных нести в массы доброе и светлое.

Но, к счастью, бывают и исключения. Один мой хороший знакомый несколько лет назад приобрёл пустующий земельный участок. Построил дом, баню, гараж. Ну, думаю, теперь будет строить забор. Нет, не хочет. Говорит - как можно такую красоту уродовать забором, сам буду любоваться, и люди пусть смотрят (место действительно красивое - лес, озеро). А проблему взаимодействия с окружающим миром решает следующим образом. Во-первых, привёл в порядок прилегающие ничейные пустыри - вывез мусор, поправил дорогу, выкосил бурьян. Во-вторых, придумал вместе с соседом (таким же дачником), устроить праздник. Выбрали день, который в церковном календаре соответствует названию деревни, накрыли в саду стол, пригласили соседей - окрестных деревенских жителей. На всякий случай припасли побольше водки: считается, что все деревенские - хорошо пьющие люди. В назначенный день пришли гости - с детьми, в праздничной одежде. Принесли свою домашнюю снедь. Выпили, закусили, поговорили по душам, попели песни. Разошлись, довольные друг другом, праздник удался. И стратегический запас водки остался невостребованным - слухи о всеобщем русском пьянстве оказались сильно преувеличенными.

Всё дело в масштабе личности. Один под словом «моё» подразумевает свою собственность за своим забором, а весь остальной мир - это только место для добывания денег, и если для этого потребуется чужой, внешний мир изгадить и чужих людей обмануть - то это ничего, не жалко. А другой человек считает, что «моё» - это моя страна, и делает так, что бы эта страна стала лучше.