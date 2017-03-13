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Общество

С сегодняшнего дня в Псковской области ограничен проезд большегрузов по дорогам

С сегодняшнего дня на дорогах Псковской области начало действовать временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили  в Государственном комитете Псковской области по транспорту. 

Устанавливаются предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось для двуосной тележки и 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки. Ограничение будет действовать до 13 апреля. С соответствующим приказом можно ознакомиться здесь.

Отметим, что ограничения не распространяются на международные перевозки, пассажирские автобусы, перевозку продуктов и лекарств.

Кроме того, ограничения не действуют на перевозку грузов, необходимых для предотвращения или ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, и на транспортные средства, обеспечивающие выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Для получения специального разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов необходимо обратится по адресу: Псков, улица Госпитальная, 7а, кабинет № 110, тел. (8112) 298-813.

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