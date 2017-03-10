Реконструкция объектов к Ганзейским дням в Пскове начнётся в этом году

14:35, 13 марта 2017, ПАИ

Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец поручила руководителям федеральных министерств и ведомств оказать Псковской области максимальную поддержку в подготовке и проведении XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году. С таким поручением вице-премьер выступила сегодня, 13 марта, на заседании рабочей группы, в котором приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, а также Псковской области во главе с губернатором Андреем Турчаком, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Международные Ганзейские дни - это не только мероприятия культуры, но и важный международный торгово-промышленный форум. Псковская область, учитывая ее приграничное положение, заслуживает особого внимания. Поэтому надо поддержать предложения региона на самом высоком уровне и оказать максимальное содействие в реализации всех мероприятий плана», - сказала вице-премьер, обращаясь к участникам совещания.

В свою очередь Андрей Турчак поблагодарил представителей федеральных ведомств за сотрудничество и доложил о ходе реализации плана мероприятий. Глава города Пскова Иван Цецерский также принял активное участие в обсуждении и презентации событийной афиши предстоящих Ганзейских дней.

Одним из основных объектов проведения Международных Ганзейских дней в Пскове станет стадион «Машиностроитель». Министерству спорта РФ поручено изыскать средства для организации и начала в текущем году ремонтно-строительных работ на стадионе, а также обеспечить полную готовность объекта к 2019 году (на эти цели планируется направить из федерального бюджета порядка 850 млн рублей). До 1 апреля должен быть подготовлен и план спортивных мероприятий с международным участием.

Министерству культуры РФ поручено до 1 апреля проработать афишу празднования и согласовать с федеральными учреждениями культуры их участие в мероприятиях Ганзы. Кроме того, необходимо ускорить работы по организации ремонтно-реставрационных работ ансамбля Псковского кремля и комплекса крепостных сооружений Окольного города в Пскове. На эти цели запланировано порядка 1 млрд рублей. Также поручено обеспечить своевременное выполнение графика по реконструкции здания и техническому переоснащению Псковской областной универсальной научной библиотеки, которая станет местом проведения протокольных мероприятий Ганзейских дней и международного библиотечного форума. В 2018 году на реконструкцию библиотеки будет дополнительно выделено более 92 млн рублей.

Во втором полугодии 2017 года начнется реконструкция здания «Интурист» под студенческий кампус Псковского государственного университета. Федеральную поддержку также получат проекты по завершению строительства водозабора в Пскове и 2-й очереди объездной дороги. Соответствующим министерствам поручено изыскать возможности дополнительного финансирования этих объектов.

Около 40 млн рублей будет также выделено на дооснащение Псковского онкоцентра. Дополнительные средства из федерального бюджета направят и на организацию доступности объектов, задействованных в проведении мероприятий Международных Ганзейских дней Нового времени, для маломобильных групп населения.