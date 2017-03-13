В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами

14:34, 13 марта 2017, ПАИ

В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

По его словам, медики из детской областной клинической больницы находились на плановом выезде в Опочецком районе. В муниципалитет врачи прибыли для проведения диспансеризации.

«Они были в командировке на служебном автотранспорте. По предварительной информации, водитель такси въехал в «Газель». Не могу сейчас сказать, кто виноват. В результате «Газель» опрокинулась на бок. Персонал получил ссадины, ушибы. Сейчас они обследуются в межрайонной Опочецкой больнице. Надеюсь, стационарного лечения не потребуется. Затем медики будут доставлены в Псков», - рассказал Игорь Потапов.

В «Газели» находились 10 человек.