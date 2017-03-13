В Пскове обновят тир полиции

16:01, 13 марта 2017, ПАИ

Здание тира УМВД РФ по Псковской области (улица Инженерная, 96) будет капитально отремонтировано. Аукцион объявлен на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 498 тысяч 694 рубля.

Также планируется обновить административное здание ведомства, расположенное в Комиссаровском переулке, 2 в Пскове. Начальная цена контракта — 385 тысяч 678 рублей.

Кроме того, капремонт будет проведен в помещениях здания полиции на Октябрьском проспекте, 48. Максимальная цена контракта — 329 тысяч 303 рубля.

Аукционы назначены на 27 марта. Срок выполнения работ в последнем случае - 46 календарных дней с момента заключения договора, в остальных — 60.