До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта

18:14, 13 марта 2017, ПАИ

14 марта в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днем - от +2 до +7.

Атмосферное давление будет выше нормы.