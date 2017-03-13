Двое жителей Острова стали жертвами мошенников
Сотрудники ОМВД России по Островскому району возбудили уголовные дела по фактам двух мошенничеств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, 12 марта неустановленное лицо с использованием одного из сайтов в Интернете в ходе операции по купле-продаже имущества путем обмана завладело деньгами островича в сумме 65 тысяч рублей. А 10 марта с банковской карты другого гражданина мошенникам удалось списать более 22 тысяч рублей.
Потерпевшие обратилась за помощью в полицию. В настоящее время стражи порядка разбираются со всеми обстоятельствами произошедшего.