Двое жителей Острова стали жертвами мошенников

15:25, 13 марта 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по Островскому району возбудили уголовные дела по фактам двух мошенничеств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 12 марта неустановленное лицо с использованием одного из сайтов в Интернете в ходе операции по купле-продаже имущества путем обмана завладело деньгами островича в сумме 65 тысяч рублей. А 10 марта с банковской карты другого гражданина мошенникам удалось списать более 22 тысяч рублей.

Потерпевшие обратилась за помощью в полицию. В настоящее время стражи порядка разбираются со всеми обстоятельствами произошедшего.