В 2016 году 480 жителей Псковской области дистанционно подключились к электрическим сетям

14:52, 13 марта 2017, ПАИ

По данным Управления перспективного развития и технологического присоединения «Псковэнерго», в 2016 году в Псковской области 480 заявителей воспользовались услугой технологического присоединения через интернет-приемную сайта МРСК Северо-Запада и по телефону «горячей линии». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» напоминает жителям области о действующих дистанционных сервисах энергокомпании. Не выходя из дома можно подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям и узнать информацию о деятельности электросетевого предприятия.

Сегодня в энергокомпании функционируют два вида удаленного сервиса - телефонная связь и корпоративный сайт ПАО «МРСК Северо-Запада».

Через интернет-приемную или позвонив по телефону «горячей линии» (при наличии у заявителя возможности направить необходимые приложения к заявке в электронном виде), можно подать заявку на подключение к сетям до 150 кВт, получить информацию по вопросам деятельности филиала, оставить обращение или отзыв.

Любой направленный с использованием интерактивных сервисов сайта документ рассмотрят сотрудники энергокомпании. Заявитель может дистанционно проследить за прохождением заявки на технологическое присоединение и выполнением мероприятий по заключенному договору, с помощью сервиса «Личный кабинет».

Также, на сайте размещена интерактивная карта с информацией о зонах обслуживания и загрузке подстанций 35-110 кВ с географической привязкой к местности. Она дает возможность потенциальным заявителям заранее ознакомиться с ресурсными возможностями по выдаче электрической мощности в конкретном районе и оценить возможную стоимость и сроки реализации проекта.