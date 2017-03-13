Псковские рыбинспекторы за неделю изъяли 29 незаконных орудий лова

16:08, 13 марта 2017, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области рыбинспекторы выявили 13 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

За указанный период на нарушителей были наложены штрафы на сумму 31 тыс. рублей, взыскать удалось 35 тыс. рублей.

Рыбинспекторы изъяли 9 килограммов водных биоресурсов и 29 незаконных орудий лова.