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Общество

Псковские рыбинспекторы за неделю изъяли 29 незаконных орудий лова

За прошедшую неделю в Псковской области рыбинспекторы выявили 13 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

За указанный период на нарушителей были наложены штрафы на сумму 31 тыс. рублей, взыскать удалось 35 тыс. рублей.

Рыбинспекторы изъяли 9 килограммов водных биоресурсов и 29 незаконных орудий лова.

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