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Общество

Росгвардия получила имущество Внутренних войск РФ

Росгвардия получила имущество Внутренних войск РФ,  сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации. 

Согласно распоряжению Правительства РФ, в ведение Росгвардии переданы региональные управления и отделы вневедомственной охраны, «Центр госэкспертизы в отношении объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении МВД России», четыре Центра заказчика-застройщика внутренних войск МВД, Центр военно-медицинской экспертизы ВВ МВД, санатории «Меркурий» и «Ратник» в Крыму.

Также под управлением новой структуры перешли Академический ансамбль песни и пляски ВВ МВД, московское Кадетское училище имени Шолохова ВВ МВД, средняя общеобразовательная школа №1 МВД и детский сад «Звездочка» в Грозном, школа №2 МВД и детсад «Солнышко» в Назрани.

Кроме того, Центральной медсанчасти и центру военно-врачебной экспертизы МВД предписано оказывать помощь и услуги не только сотрудникам органов внутренних дел, но и военнослужащим и гражданским сотрудникам Росгвардии, в том числе уволившимся, и членам их семей.

Также принимать на отдых сотрудников Росгвардии должны санатории МВД «Буревестник», «Изумрудный», «Алупка» и «Сокол».

Напомним, что о создании в РФ Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД было объявлено 5 апреля прошлого года. В структуру Росгвардии, помимо Внутренних войск, включены спецподразделения МВД, органы управления и подразделения МВД, осуществляющие федеральный государственный контроль за оборотом оружия и в сфере частной охранной деятельности, а также вневедомственной охраны.

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