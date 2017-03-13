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Общество

«Псковавтодор» отремонтирует в этом году порядка 100 км дорог

Около 100 километров дорог планируется отремонтировать в этом году силами «Псковавтодора». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на директора учреждения Виталия Жмылевского, выбор подлежащих ремонту объектов осуществлялся, в том числе, с учетом обращений населения.

На сегодняшний день на предприятии согласованы планы дорожного ремонта практически во всех районах области. В частности, планируется привести в порядок участки автомобильной дороги Пушкинские Горы — Локня в Бежаницком и Новоржевском районах; Псков - Гдов - Сланцы и Кятицы - Низовицы - Самолва в Гдовском районе; Порхов-Успенье в Бежаницком и Дедовичском (с 48-го км по 50-й км) районах; Красные Горки - Бакач в Дедовичском районе; Дедовичи - Дно - Костыжицы (с 50-го по 53-й км) в Дновском районе; Гавры - Красногородск (с 29-го по 31-й км) в Красногородском районе.

В этом году будет отремонтирована платная дорога Опочка - Дубровка до границ с Белоруссией в Опочецком районе, а также дорога Печоры - Качаново-Пыталово - Вышгородок, примыкающая к платной дороге Остров - Вышгородок, в Печорском районе.

В Псковском районе дорожное покрытие будет заменено на двух участках дороги Подборовье-Лопатово-Боровичи (с 12-го по 16-ый км и с 25-го км по 31-й км) и Черемхово-Назимово по населенному пункту Назимово (800 метров). В Палкинском — дорожники сделают аварийный участок (с 19-го по 21-й км) на дороге Псков-Кислово-Палкино.

Также в планах ремонта дорога Заполье - Гдов в Плюсском районе; подъезд по Пушкиногорскому шоссе к музею-заповеднику«Михайловское» и находящаяся в неудовлетворительном состоянии дорога Цапелька - Новоселье - Струги Красные - Плюсса в Стругокрасненском районе.

Кроме того, «Псковавтодор» согласовал работы подрядных организаций на дорожных участках в Островском, Пыталовском, Порховском, Себежском, Локнянском, Великолукском, Куньинском, Усвятском, Новосокольническом районах.

В этом году в каждом районе также продолжится установка новых дорожных знаков и будут оборудоваться пешеходные переходы возле школ шумовыми полосами. Дорожники вновь займутся устройством сельских грунтовых дорог, очисткой полос отвода от древесно-кустарниковой растительности, устройством кюветов, обновлением и установкой автобусных остановок и автопавильонов по разработанным типовым формам.

Работы на региональных дорогах будут осуществляться за счет средств дорожного фонда Псковской области. Его объем на этот год составит около 3,3 млрд рублей.

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