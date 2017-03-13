0
20:04
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
18:14
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
16:22
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
16:16
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»
16:15
Ольга Голодец заявила о создании попечительского совета международных Ганзейских дней в Пскове
15:39
«Псковавтодор» отремонтирует в этом году порядка 100 км дорог
15:31
Большое видится на расстоянии
Еще новости
  • Коротко
Общество

Активисты ОНФ поздравили членов советов ветеранов микрорайонов Пскова с праздниками

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области поздравили членов советов ветеранов микрорайонов №5, №9, №10, №11 Пскова с Днем защитника Отечества и Международным женским днем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В зале областного центра семьи собрались принимающие активное участие в общественной жизни города псковичи старшего поколения.

Для них члены городского центра здоровья, красоты и долголетия «Олимпия»  подготовили праздничную программу, в которой также приняли участие школьники.

Ребята прочитали стихи и вручили поздравительные открытки, сделанные своими руками.

Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин  свое поздравление начал со слов в адрес прекрасной половины из собравшихся в зале: «Для нас 8 марта - это самый приятный праздник. Женщина – мать, сестра, бабушка - олицетворяет тепло, уют, добро, начало всех начал. Вы наполняете жизнь смыслом и украшаете мир, привнося в него любовь, гармонию и созидание». Григорий Турчин вручил женщинам цветы и сладкие подарки от регионального отделения ОНФ.

Отдельные слова прозвучали в адрес ветеранов-мужчин, защитников Отечества, чей праздник календарно отмечался 23 февраля. Ветеранам желали крепкого здоровья, бодрости духа и активного долголетия. 

Праздник продолжился неформальным общением.  Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин рассказал членам советов ветеранов городских микрорайонов о федеральном государственном проекте «Формирование комфортной городской среды» и начале работы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды.

«Активное участие граждан в облагораживании своих дворов и городских зон отдыха – его главная идея. Пожелания жителей должны стать решающими при благоустройстве дворов и планировке парков, скверов, зеленых зон в муниципалитетах, а инициативы граждан по благоустройству городской среды должны лечь в основу муниципальных программ. Обустроить детские площадки, установить удобные скамейки, провести озеленение, определить парковочные места для автомобилей - работа предстоит большая. Мы рассчитываем, что псковичи проявят заинтересованность, и у нас сформируется сообщество из активных жителей и экспертов по благоустройству городских территорий. Задача регионального отделения ОНФ состоит в том, чтобы помочь псковичам, желающим принять участие в проекте, в составлении заявок и обеспечить контроль проведенных мероприятий по благоустройству», – пояснил Григорий Турчин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
13 марта 2017
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
13 марта 2017
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
13 марта 2017
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»
13 марта 2017
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»
Ольга Голодец заявила о создании попечительского совета международных Ганзейских дней в Пскове
13 марта 2017
Ольга Голодец заявила о создании попечительского совета международных Ганзейских дней в Пскове 3
«Псковавтодор» отремонтирует в этом году порядка 100 км дорог
13 марта 2017
«Псковавтодор» отремонтирует в этом году порядка 100 км дорог
Большое видится на расстоянии
13 марта 2017
Большое видится на расстоянии
Дураки и заборы
13 марта 2017
Дураки и заборы 9

Идет загрузка...