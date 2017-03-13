Активисты ОНФ поздравили членов советов ветеранов микрорайонов Пскова с праздниками
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области поздравили членов советов ветеранов микрорайонов №5, №9, №10, №11 Пскова с Днем защитника Отечества и Международным женским днем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.
В зале областного центра семьи собрались принимающие активное участие в общественной жизни города псковичи старшего поколения.
Для них члены городского центра здоровья, красоты и долголетия «Олимпия» подготовили праздничную программу, в которой также приняли участие школьники.
Ребята прочитали стихи и вручили поздравительные открытки, сделанные своими руками.
Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин свое поздравление начал со слов в адрес прекрасной половины из собравшихся в зале: «Для нас 8 марта - это самый приятный праздник. Женщина – мать, сестра, бабушка - олицетворяет тепло, уют, добро, начало всех начал. Вы наполняете жизнь смыслом и украшаете мир, привнося в него любовь, гармонию и созидание». Григорий Турчин вручил женщинам цветы и сладкие подарки от регионального отделения ОНФ.
Отдельные слова прозвучали в адрес ветеранов-мужчин, защитников Отечества, чей праздник календарно отмечался 23 февраля. Ветеранам желали крепкого здоровья, бодрости духа и активного долголетия.
Праздник продолжился неформальным общением. Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин рассказал членам советов ветеранов городских микрорайонов о федеральном государственном проекте «Формирование комфортной городской среды» и начале работы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды.
«Активное участие граждан в облагораживании своих дворов и городских зон отдыха – его главная идея. Пожелания жителей должны стать решающими при благоустройстве дворов и планировке парков, скверов, зеленых зон в муниципалитетах, а инициативы граждан по благоустройству городской среды должны лечь в основу муниципальных программ. Обустроить детские площадки, установить удобные скамейки, провести озеленение, определить парковочные места для автомобилей - работа предстоит большая. Мы рассчитываем, что псковичи проявят заинтересованность, и у нас сформируется сообщество из активных жителей и экспертов по благоустройству городских территорий. Задача регионального отделения ОНФ состоит в том, чтобы помочь псковичам, желающим принять участие в проекте, в составлении заявок и обеспечить контроль проведенных мероприятий по благоустройству», – пояснил Григорий Турчин.