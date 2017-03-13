Большое видится на расстоянии

15:31, 13 марта 2017, ПАИ

1 марта, на 89-м году жизни, скончался Почетный гражданин Пскова Дмитрий Иванович Беляев, в 1965-1990 годах занимавший руководящие посты в городе и области. Известный псковский журналист Юрий Кустов, в прошлом - главный редактор «Псковской правды», специально для Псковского агентства информации рассказал об этом человеке.

Что ты сделал для страны?

Важность задачи социального и экономического развития общества, особенно в эпоху административной экономики, переоценить невозможно. Дмитрий Иванович Беляев 25 лет, с 1965 по 1990 годы, занимал высокие посты во власти сначала в Пскове, а затем и Псковской области. Он и его соратники своим созидательным трудом ответили на известное изречение Джона Кеннеди: «Не спрашивай, что страна сделала для тебя. Спроси, что ты сделал для страны?»

Эти слова руководителя страны, являющейся цитаделью капитализма, наши «красные директора» и «комиссары при власти» успешно претворяли в жизнь. Тот же Дмитрий Иванович Беляев вместе с товарищами участвовал в воссоздании в Пскове полностью разрушенной войной социальной сферы. В те годы наши земляки строили больницы, школы, жилье со всеми удобствами, коммунальные объекты. А как иначе – власть обязана принимать все необходимые меры для улучшения жизни людей. Одновременно на бывших пустырях росли заводы и фабрики.

Для поколения Дмитрия Ивановича смысл слова ДОЛГ означал только их обязанность перед обществом и государством развивать экономику и социальную сферу для улучшения жизни людей. К сожалению, сейчас слово долг для большинства из нас означает только финансовые обязательства перед кем-то. Не более того…

Старшее поколение помнит, что представляли собой Псков и область в далеком 1965 году. Страшное дыхание войны и спустя двадцать лет еще ощущалось в наших краях. И этот холодок прошлого незаметно от нас ушел именно в те годы, когда наши люди в материальном плане наконец-то стали жить значительно лучше. На пустом месте это не могло произойти. Была создана необходимая и промышленная и сельскохозяйственная базы. Например, в Пскове именно в те годы были построены заводы ПЭМЗ, АТС, АДС, завод радиодеталей, и кабельный завод…

Это потом, с легкой руки журналистов, эти годы назовут «застойным периодом». В прессе даже упрекали руководство страны, мол, тогда нефтедоллары мы только и проедали. Время доказало, что это было в корне неверно. Да, рыночные реформы были необходимы, но нельзя было все рушить до основанья. Ведь за последующие двадцать пять лет после «застоя» Россия потратила неизвестно куда триллионы нефтедолларов. За последние четверть века в Пскове и области, например, не было создано по существу ни одного крупного промышленного предприятия. «Дружественная приватизация» поставила крест на перспективах развития той же промышленности. Тогда какой же период нашей новейшей истории можно смело называть «застойным», а точнее, полностью провальным?

Сами себе мы должны признаться, что уже четверть века живем благодаря тому заделу прочности в той же соцсфере, который был создан предыдущими поколениями. А их на трудовые свершения вели такие опытные руководители, как Дмитрий Иванович Беляев и его товарищи. Они, безусловно, являлись настоящими государственниками. А вот являются ли таковыми все сегодняшние представители власти, большой вопрос…

Не важно, какого цвета кошка

Сегодняшний разговор о Дмитрии Ивановиче Беляеве автор специально построил на некотором сравнении того, что было, и того, что есть на сегодняшний день. Дмитрий Иванович ушел с поста первого заместителя председателя Псковского облисполкома в далеком теперь 1990 году. Тогда ему было всего 62 года. Для руководителя столь высокого ранга такой возраст является расцветом его таланта и способностей управленца. Но Дмитрий Иванович ушел на пенсию. Тут я вспоминаю утверждения пришедших тогда к власти «чикагских мальчиков» о том, что советская техническая и творческая интеллигенция, а тем более «красные» управленцы, не способны перестроить свою деятельность в новых рыночных условиях. Ими ставка была сделано на «чуваков» в красных пиджаках – на «Вованов». Вот почему многих способных и даже талантливых людей, как говорится, вышвырнули за борт.

Новая власть тогда почему-то не вспомнила того же В. И. Ленина, который хоть и заявлял, что каждая кухарка способна управлять государством, все же первое время не трогал царских спецов и привлек их в управленческие структуры. Так он смог удержаться у власти… Демократы же, хоть и не стали проводить люстрацию, но от многих красных спецов избавлялись. Было ли это оправдано с точки зрения и чисто человеческой, и просто целесообразности?

Вспомним слова отца китайских реформ Ден Сяопина: «Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловили мышей». Наши ветераны – управленцы, такие, как Дмитрий Иванович Беляев, своими делами доказали, что они, как говорится, «мышей» ловить умели. Старшие поколения построили нам все необходимое, чем мы пользуемся уже не первое десятилетие.

Скажи мне, кто твой герой?

Потребовались долгие годы, даже десятилетия, чтобы естественным путем восстановилась утраченная было связь времен. Наше, пока еще не до конца ясное настоящее, наконец, повернулось лицом к нашему же недавнему прошлому. Прекратилось огульное очернение и всего советского периода, и его частички – «застойного» периода. Теперь стало немодным посыпать свою «голову пеплом» на утеху врагов наших. И ярким доказательством этих перемен, например, в Пскове и области служит официальное признание действующей властью заслуг перед обществом того же Дмитрия Ивановича Беляева.

В 2016 году, спустя 26 лет после его ухода на пенсию, Дмитрий Иванович стал Почетным гражданином города. «При активной позиции Дмитрия Ивановича строились заводы в городе, областная больница и другие объекты. Он вкладывал свои силы и знания в развитие города Пскова», - говорилось в его характеристике, предложенной на рассмотрение депутатов гордумы.

Кстати, инициатива введения звания «Почетный гражданин города Пскова» 45 лет назад принадлежала именно Дмитрию Ивановичу Беляеву, являвшемуся в то время председателем Псковского горисполкома.

Юрий КУСТОВ