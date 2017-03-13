Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»

16:16, 13 марта 2017, ПАИ

По итогам 2016 года «Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях обеспечил современными услугами связи на волоконно-оптической инфраструктуре более 250 предприятий и объектов государственной власти. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, в числе наиболее крупных организаций – Великолукский мясокомбинат, Псковская таможня, Государственный заповедник «Полистовский», санаторий «Хилово», а также Государственный музей-заповедник А. С. Пушкин «Михайловское».

Таким образом, бизнес-центрам, федеральным учреждениям и объектам социальной культурно-бытовой сферы доступны следующие телекоммуникационные услуги: цифровая телефония с набором бесплатных сервисов, доступ в Интернет на скорости до 100 Мбит/с, организация виртуальных частных сетей (VPN) и многое другое.

«Ресурсы и опыт компании «Ростелеком» позволяют проводить весь комплекс работ: от разработки проектно-сметной документации, подведения к зданию телефонной канализации и волоконно-оптических линий, монтажа кабельной разводки до подготовки документов для сдачи объекта. При этом число объектов, подключенных по волоконно-оптическим линиям, постоянно растет. «Ростелеком» готов приступить к работам по подключению сетей связи на любом этапе строительства объекта и предложить индивидуальные условия по организации телеком-инфраструктуры», - отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Роман Пралич.

При подключении к оптоволоконным линиям связи «Ростелеком», помимо интернета и цифровой телефонии, может предложить бизнесу и органам власти услугу облачного видеонаблюдения «Видекомфорт» и «Интерактивное телевидение».

Облачное видеонаблюдение не требует хранилищ, «сжимает» видео за тот период, в течение которого ничего существенного для заказчика не происходило, быстро настраивается. «Ростелеком» готов сегодня обеспечить 3 вида хранения видеозаписей: полной записи в течение определенного времени, записи непосредственно события, которое вычисляется и фиксируется оборудованием в процессе полной записи и гибкий вариант с полной подстройкой под требования заказчика.

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