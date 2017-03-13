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Общество

Псковских школьников проверили на знание Правил дорожного движения

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова приняла участие в тестировании школьников на знание Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управление МВД России по Псковской области.

Перед окончанием очередной учебной четверти сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Государственного управления образования Псковской области проводят в образовательных учреждениях дополнительные занятия, беседы, в ходе которых напоминают школьникам о правилах поведения на дороге, вместе разбирают опасные дорожные ситуации, рассказывают о причинах и последствиях дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и велосипедистов.

Тестирование среди учащихся образовательных организаций проводится с целью мониторинга  навыков реагирования на различные дорожные ситуации, а также контроля за качества проводимых тематических занятий по Правилам дорожного движения в образовательных организациях  Великих Лук и Пскова.

«Опыт применения тестов показывает эффективность этой формы контроля. Тесты, разработанные с учетом последовательности изучения тем, помогают выявить пробелы в знаниях и определить, насколько осознанно учащиеся владеют теоретическим материалом. Его результаты позволят внести необходимые коррективы в дальнейшую работу», - отметили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что подобные проверки знаний в дальнейшем пройдут во всех образовательных организациях области, что позволит разработать новые формы профилактической работы с детьми и подростками по обеспечению их безопасности на дорогах.

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