Получение гражданства РФ могут упростить для выходцев из республик СССР и территорий Российской империи

17:31, 13 марта 2017, ПАИ

Депутаты Государственной Думы РФ Наталья Поклонская и Константин Затулин подготовили законопроект, меняющий правила получения гражданства для выходцев из бывших советских республик или территорий Российской империи. Как сообщает «Российская газета», за основу будет взят «принцип почвы».

«Получить гражданство России можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет знание русского языка, также берется за основу связь с территориями СССР и Российской империи», - отметил заместитель главы комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек.

Законодатели предлагают отнести под категорию «носителей русского языка» граждан, родившихся на территории бывшей Российской империи или СССР, а также тех, «кто имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России».

В то же время предполагается отменить требование о предоставлении документа о выходе из гражданства иностранного государства, из-за которого «процедуры получения вида на жительство и самого гражданства РФ поставлены в зависимость от иностранных регламентов, от волюнтаризма иностранных чиновников».