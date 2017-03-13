0
20:04
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
18:14
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
16:22
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
16:16
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»
16:15
Ольга Голодец заявила о создании попечительского совета международных Ганзейских дней в Пскове
15:39
«Псковавтодор» отремонтирует в этом году порядка 100 км дорог
15:31
Большое видится на расстоянии
Еще новости
Общество

Утверждён план ремонта теплосетей Пскова на текущий год

Утверждён сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Псков» на 2017 год. Постановление об этом подписано в администрации города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ежегодный ремонт котельных  проводится в рамках комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Контроль за исполнением данного постановления возложен на начальника Управления городского хозяйства администрации города Пскова Алексея Захарова.

Сводный годовой план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Псков» на 2017 год размещен на официальном сайте города и опубликован в газете «Псковские Новости». Ознакомиться с ним можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
13 марта 2017
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
13 марта 2017
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
13 марта 2017
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»
13 марта 2017
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»
Ольга Голодец заявила о создании попечительского совета международных Ганзейских дней в Пскове
13 марта 2017
Ольга Голодец заявила о создании попечительского совета международных Ганзейских дней в Пскове 3
«Псковавтодор» отремонтирует в этом году порядка 100 км дорог
13 марта 2017
«Псковавтодор» отремонтирует в этом году порядка 100 км дорог
Большое видится на расстоянии
13 марта 2017
Большое видится на расстоянии
Дураки и заборы
13 марта 2017
Дураки и заборы 9

Идет загрузка...