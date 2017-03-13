Утверждён план ремонта теплосетей Пскова на текущий год

16:14, 13 марта 2017, ПАИ

Утверждён сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Псков» на 2017 год. Постановление об этом подписано в администрации города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ежегодный ремонт котельных проводится в рамках комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Контроль за исполнением данного постановления возложен на начальника Управления городского хозяйства администрации города Пскова Алексея Захарова.

Сводный годовой план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Псков» на 2017 год размещен на официальном сайте города и опубликован в газете «Псковские Новости». Ознакомиться с ним можно здесь.