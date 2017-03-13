Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ

16:22, 13 марта 2017, ПАИ

Директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате (ОП) РФ. Сегодня, 13 марта, состоялось пленарное заседание Общественной палаты региона, на котором путем тайного голосования он был переизбран членом ОП РФ, сообщил Андрей Царёв корреспонденту Псковского агентства информации.

Напомним, членом Общественной палаты РФ Андрей Царёв является с 2014 года. Он входил в состав комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан, был сопредседателем координационного совета по делам детей-инвалидов и других людей с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате РФ.

«Свой акцент в работе я делал на консолидацию усилий общественных и государственных структур, направленных на обеспечение условий для граждан с инвалидностью, детей и взрослых», - сказал собеседник агентства и отметил, что также принимал участие в организации и проведении круглых столов в разных регионах по этой тематике.

Также, по его словам, приходилось работать с письмами граждан по различным вопросам, заниматься поддержкой деятельности социально ориентированных коммерческих организаций, в том числе псковских: «Роток», «Я и Ты», «Равные возможности».

Результатами общественной деяльности Андрей Царёв за прошедшие несколько лет назвал принятие федеральных образовательных стандартов для детей с ОВЗ с учетом поправок Общественной палаты, в подготовке которых, в частности, участвовал и он; принятие Концепции развития ранней помощи; начало работы по реформированию психоневрологических интернатов, создание на базе псковского Центра лечебной педагогики Федерального ресурсного центра по внедрению федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с с нарушениями развития.