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Экономика

Около 22 тонн торфа из Латвии не пропустили через границу в Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) запрещен ввоз из Латвии около 22 тонн торфа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата.

Представитель владельца груза был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ). Торф вернули на сопредельную территорию.

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