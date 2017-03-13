Около 22 тонн торфа из Латвии не пропустили через границу в Псковской области

17:46, 13 марта 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) запрещен ввоз из Латвии около 22 тонн торфа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата.

Представитель владельца груза был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ). Торф вернули на сопредельную территорию.