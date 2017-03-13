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Культура

Выставка «М-АРТФОТО - 2017» откроется в псковском колледже искусств 15 марта

15 марта в 12:30 в выставочном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (Псков, улица Набат, 5) состоится открытие международной фотовыставки «М-АРТФОТО - 2017».  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

В этом году в международной фотовыставке примут участие 37 фотографов из России, Латвии и Германии. Как сообщили организаторы, на открытие выставки, планируют приехать латвийские и немецкие делегации.

Участники международной фотовыставки будут приглашены на творческую встречу с фотографами из Санкт-Петербурга Владимиром Стрижекозиным, Михаилом Никишиным, Ольгой Аристовой, которая состоится в аудитории 319.

Организаторами проекта являются управление культуры администрации Пскова, творческое объединение «ФотоDELO» (Алексей Архипов) и фотостудия «LIS» (Игорь Соловьев). Тема фотовыставки свободная.

Проект реализуется с 2005 года. Его цель - знакомство с творческой деятельностью фотохудожников разных стран, предоставление возможности авторам экспонировать свои работы на различных выставочных площадках Пскова.

Вход на мероприятия проекта свободный.

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