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Общество

В Дновском районе жителям домов с печным отоплением напомнили о пожарной безопасности

13 марта прошел профилактический рейд в жилом секторе деревни Скугры Дновского района, где используется печное отопление. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Специалист обошел 11 домовладений, под подпись проинструктировал 14 человек, распространил 34 листовки на тему пожарной безопасности, а также провел индивидуальные беседы с местными жителями.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Инструктаж о мерах пожарной безопасности был организован в связи с приближением пожароопасного периода. Сотрудник МЧС сообщил населению об обстановке с пожарами на территории области и основных причинах возгораний в частном жилом секторе на селе, а также напомнил обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования и порядок действий в случае возникновения пожара

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