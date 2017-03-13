В Дновском районе жителям домов с печным отоплением напомнили о пожарной безопасности

17:59, 13 марта 2017, ПАИ

13 марта прошел профилактический рейд в жилом секторе деревни Скугры Дновского района, где используется печное отопление. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Специалист обошел 11 домовладений, под подпись проинструктировал 14 человек, распространил 34 листовки на тему пожарной безопасности, а также провел индивидуальные беседы с местными жителями.

Инструктаж о мерах пожарной безопасности был организован в связи с приближением пожароопасного периода. Сотрудник МЧС сообщил населению об обстановке с пожарами на территории области и основных причинах возгораний в частном жилом секторе на селе, а также напомнил обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования и порядок действий в случае возникновения пожара