0
20:04
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
18:14
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
16:22
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
16:16
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»
16:15
Ольга Голодец заявила о создании попечительского совета международных Ганзейских дней в Пскове
15:39
«Псковавтодор» отремонтирует в этом году порядка 100 км дорог
15:31
Большое видится на расстоянии
Еще новости
Общество

В Опочке общественники проверили состояние изолятора и пообщались с задержанными

В Опочке представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области  проверили состояние изолятора  временного содержания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Фото пресс-службы ведомства

Изолятор МО  МВД России «Опочецкий» посетили члены  Общественного совета Виктор Иванов и Андрей Стегний. Врио начальника ИВС младший лейтенант полиции Виктор Жданов рассказал и показал им,  какие условия созданы для задержанных лиц, как организована работа полицейских.

В ходе проверки общественники осмотрели  камеры, медицинский кабинет, помещения для встреч с адвокатом и следователем, познакомились с документацией, размещенной на информационных стендах. Особое внимание проверяющие обратили на соблюдение санитарных норм в ИВС, оценили его оснащенность, а также соблюдение требований безопасности. 
Кроме того, гости смогли побеседовать и с задержанными.

Собеседники сообщили, что получают полноценное трехразовое питание, при поступлении им выдают предметы личной гигиены, а при желании можно воспользоваться настольными играми или почитать художественную литературу. Претензий и жалоб в адрес правоохранителей от содержащихся в ИВС лиц  не поступило.

Фото пресс-службы ведомства

По результатам проверки члены Общественного совета при УМВД отметили, что условия содержания подозреваемых и обвиняемых в данном ИВС соответствуют всем требованиям нормативных актов, утвержденных российским законодательством. Нарушений прав и законных интересов граждан установлено не было.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
13 марта 2017
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
13 марта 2017
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
13 марта 2017
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»
13 марта 2017
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»
Ольга Голодец заявила о создании попечительского совета международных Ганзейских дней в Пскове
13 марта 2017
Ольга Голодец заявила о создании попечительского совета международных Ганзейских дней в Пскове 3
«Псковавтодор» отремонтирует в этом году порядка 100 км дорог
13 марта 2017
«Псковавтодор» отремонтирует в этом году порядка 100 км дорог
Большое видится на расстоянии
13 марта 2017
Большое видится на расстоянии
Дураки и заборы
13 марта 2017
Дураки и заборы 9

Идет загрузка...