В Опочке общественники проверили состояние изолятора и пообщались с задержанными

18:16, 13 марта 2017, ПАИ

В Опочке представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области проверили состояние изолятора временного содержания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Изолятор МО МВД России «Опочецкий» посетили члены Общественного совета Виктор Иванов и Андрей Стегний. Врио начальника ИВС младший лейтенант полиции Виктор Жданов рассказал и показал им, какие условия созданы для задержанных лиц, как организована работа полицейских.

В ходе проверки общественники осмотрели камеры, медицинский кабинет, помещения для встреч с адвокатом и следователем, познакомились с документацией, размещенной на информационных стендах. Особое внимание проверяющие обратили на соблюдение санитарных норм в ИВС, оценили его оснащенность, а также соблюдение требований безопасности.

Кроме того, гости смогли побеседовать и с задержанными.

Собеседники сообщили, что получают полноценное трехразовое питание, при поступлении им выдают предметы личной гигиены, а при желании можно воспользоваться настольными играми или почитать художественную литературу. Претензий и жалоб в адрес правоохранителей от содержащихся в ИВС лиц не поступило.

По результатам проверки члены Общественного совета при УМВД отметили, что условия содержания подозреваемых и обвиняемых в данном ИВС соответствуют всем требованиям нормативных актов, утвержденных российским законодательством. Нарушений прав и законных интересов граждан установлено не было.