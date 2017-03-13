Сотрудник серёдкинской колонии и ветеран УИС помогли рыбакам достать провалившуюся под лёд машину

18:04, 13 марта 2017, ПАИ

Младший инспектор отдела охраны исправительной колонии №4 в Серёдке Псковского района Дмитрий Машук, возвращаясь домой в деревню Знаменка, на обочине дороги увидел человека, который просил о помощи. Оказалось, что под лёд лесного озера провалился автомобиль, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«Попытки самостоятельно вызволить автомобиль из полыньи успехом не увенчались. Оставалась надежда на помощь проезжающих мимо водителей, в числе которых и Дмитрий Машук, а также его односельчанин, ветеран уголовно-исполнительной системы Сергей Якимов, - уточнили в ведомстве. - Всю ночь мужчины пытались помочь попавшим в беду людям, прибегая к помощи техники, подручных средств, специальных инструментов, однако все усилия по спасению автомобиля оказались тщетными. Утром Дмитрий Машук попросил о помощи товарища - водителя лесовоза, и автомобиль удалось вытащить из ледяной воды».

«Любой из нас может оказаться в непростой ситуации, в которую попали эти люди. Мы гордимся тем, что в нашей системе служат такие отзывчивые и решительные сотрудники, способные в любой момент прийти на помощь, пожертвовав своим личным временем», - подчеркнул заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Александр Соловьев.

Рыболовы поблагодарили Дмитрия Машука и Сергея Якимова через местную газету: «Да с такими людьми хоть на рыбалку, хоть на охоту, хоть в разведку! Мужики с большой буквы!»