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Общество

Ученый Совет ПсковГУ одобрил программу высшего образования «Лечебное дело»

Ученый Совет Псковского государственного университета (ПсковГУ) единогласно одобрил программу высшего образования «Лечебное дело». Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила проректор по воспитательной и социальной работе ПсковГУ, доктор медицинских наук Наталья Иванова. Теперь, по ее словам, документы на лицензирование программы будут направлены в Рособрнадзор. 

Наталья Иванова

Наталья Иванова также отметила необходимость дальнейшего развития в университете спектра программ медицинского образования. «Регион нуждается в медицинских кадрах, снижение укомплектованности лечебных учреждений области медицинским персоналом, как врачебным, так и средним, ощущается особенно остро в районном звене. Администрация  области совместно с ПсковГУ работают над этой проблемой уже более четырех лет, на сегодняшний день вопрос открытия у нас программы «Лечебное дело» получил поддержку на правительственном уровне», - рассказала Наталья Иванова.

Она также добавила, что учреждения здравоохранения региона оказали большую поддержку в организации образовательного процесса для будущей программы, ими предоставлено около 1500 квадратных метров площадей для учебных структур. К реализации практик будут привлечены врачи региональных медицинских организаций, имеющие ученые степени и почетные звание.  «Надеемся на положительную оценку Рособрнадзором  готовности к реализации программы «Лечебное дело», - заявила  проректор по воспитательной и социальной работе ПсковГУ.

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