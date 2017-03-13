Андрей Турчак и Сергей Чемезов договорились о приобретении дополнительного оборудования в Псковский перинатальный центр

17:00, 13 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. В рамках встречи стороны обсудили ход реализации проекта строительства перинатального центра в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Глава региона рассказал, что в настоящий момент в здании осуществляется монтаж водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроосвещения, наружных сетей электроснабжения, ведутся отделочные работы в технических помещениях. В целом степень готовности объекта составляет порядка 80%.

Также руководство Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации начало работу по подбору кадров и обучению персонала.

В ходе встречи с Сергеем Чемезовым были скорректированы планы по подготовке к сдаче стратегического для региона объекта и внесены необходимые изменения в порядок финансирования.

Кроме того, была достигнута договоренность о приобретении за счет сэкономленных в результате торгов средств дополнительного медицинского оборудования, необходимого для работы современного перинатального центра.

Напомним, перинатальный центр строится в Пскове в рамках программы развития перинатальных центров в Российской Федерации. Заказчиком проекта выступает госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Центр рассчитан на 110 коек для беременных женщин с высокой степенью риска рождения ребенка с утробной патологией, а также для новорожденных и детей раннего возраста с врожденной патологией. Финансирование объекта по данным на начало марта 2017 года составляет 1 млрд 41 млн рублей.

Введение в эксплуатацию центра планируется в сентябре 2017 года.