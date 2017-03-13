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Экономика

Более 100 млн рублей предусмотрено в бюджете Псковской области на организацию школьных перевозок

Более 100 млн рублей в бюджете Псковской области предусмотрено в этом году на организацию бесплатного подвоза школьников, проживающих в сельской местности, к месту учебы и обратно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации в Псковской области со ссылкой на Государственный комитет региона по транспорту.

Субсидии получат местные перевозчики, которые работают на «школьных» маршрутах.

Бесплатный проезд для сельских учеников на пригородных автобусах в Псковской области действует несколько лет. Льготой пользуются более 6 тыс. учеников. В начале года каждый школьник получает билет на годовой бесплатный проезд в пригородном транспорте. Чтобы дети успевали на занятия, под них адаптировано расписание движения автотранспорта.

В конце февраля в регионе были приняты изменения в закон «О социальной поддержке обучающихся, проживающих в сельской местности на территории Псковской области», в соответствии с которыми учащиеся смогут воспользоваться проездным и на междугородних рейсах при отсутствии пригородного сообщения. Всего для подвоза школьников в Псковской области приспособлено порядка 350 маршрутов.

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