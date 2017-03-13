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Происшествия

В Порхове молодые люди обворовали торговый павильон

В Порхове молодые люди вскрыли торговый павильон. Подозреваемых в совершении этого преступления задержали  сотрудники ОМВД России по Порховскому району, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража была совершена с 11 на 12 марта. Злоумышленники взломали запоры торгового павильона на территории городского рынка в Порхове, проникли внутрь и украли сигареты и продукты. Причинённый ущерб превысил 42 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности подозреваемых. Задержаны трое жителей Порхова 20, 19 и 18 лет. В совершении кражи подозревается также 14-летний учащийся.

Возбуждено уголовное  дело. Похищенное изъято.

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