Псковские школы приглашают к участию в проекте «Неделя перемен»

18:07, 13 марта 2017, ПАИ

Осенью в Пскове, Архангельске, Калининграде, Мурманске, Петрозаводске, Сыктывкаре, Новгороде и Вологде планируется реализация проекта «Неделя Перемен». Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

«Проект призван продемонстрировать преимущества новой для российских школ и учреждений культуры модели взаимодействия, когда школьники становятся активными участниками процесса, самостоятельно принимающими решения, а взрослые выступают в роли вдохновителей и помощников», - сообщили в отделе по реализации программ приграничного сотрудничества администрации Пскова.

В течение недели учащиеся 10-х классов совместно с российскими и немецкими режиссерами, художниками, архитекторами, дизайнерами, драматургами и экологами будут размышлять на тему «Что я могу изменить в своей школе?» и реализовывать собственные проекты. В каждой школе-участнице проекта пройдут занятия по 4 направлениям: «Социальное взаимодействие», «Другое пространство», «Визуальные перемены: архитектура и дизайн», «Инициативы и инновации».

Для участия в проекте школам города необходимо направить заявку до 31 марта 2017 года на электронный адрес куратора проекта yuliapotselueva@gmail.com Результаты конкурса заявок будут опубликованы 15 мая на сайте: http://www.goethe.de/kubi Второй этап пройдет в форме собеседования по скайпу с директором школы и координатором проекта от школы.

Отметим, концепция проекта была разработана в 2016 году экспертами фестиваля музейных программ «Детские дни в Петербурге» и Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования в рамках программы Гёте-института «Культурное просвещение. Диалог России и Германии» совместно с арт-менеджером Натальей Раабен. В октябре 2016 года проект реализован в гимназии № 278 имени Б. Б. Голицына в Санкт-Петербурге.