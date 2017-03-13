18 марта в Псковской области отметят День воссоединения Крыма с Россией

18:09, 13 марта 2017, ПАИ

18 марта в Псковской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Пскове в 12:00 на территории Детского парка состоится концерт творческих коллективов города и показательные выступления спортсменов, интерактивные игры и конкурсы, будет работать праздничная торговля, а также ярмарка выходного дня на улице Пушкина.

В Великих Луках большой праздничный митинг-концерт с участием лучших творческих коллективов города начнётся в 12:00 на площади Ленина. В программе – выступление духового оркестра, детских и взрослых вокальных и хореографических коллективов, исполнителей-солистов, шоу мажореток, интерактивные игры и конкурсы. Кроме того, в этот день на площади пройдут спортивные соревнования, будет работать праздничная торговля.

Напомним, что 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики, согласно которому Крым и город Севастополь стали новыми субъектами РФ.