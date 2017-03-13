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Культура

16 марта псковичей приглашают на час истории «Венценосная семья. Путь в вечность…»

16 марта Псковская областная библиотека приглашает на час истории «Венценосная семья. Путь в вечность…». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, мероприятие пройдет в рамках историко-просветительского цикла мероприятий об отречении Николая II от престола.

Час истории будет посвящен императорской семье, в частности, великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии Романовым. В программе будут использованы переписка 1914-1916 годов, письма раненых офицеров, находившихся в лазарете Екатерининского дворца, дневниковые записи, воспоминания современников, мемуары С. Офросимовой, А. Вырубовой, ближайшей и преданнейшей подруги императрицы Александры Фёдоровны, П. Жильяра, наставника наследника цесаревича Алексея Николаевича, И. Степанова, фотографии царской семьи и видеофрагменты. 

На встрече будут представлены книги из фонда Псковской областной библиотеки: «Романовы. Подвиг во имя любви», «Августейшие сестры милосердия», «Император Николай II и его семья» П. Жильяра, «Святые страстотерпицы царевны мученицы Ольга, Татиана, Мария и Анастасия», «Фрейлина Ее Величества» А. Вырубовой, «Романовы» И. Курукина.
 
Мероприятие начнётся в 14:30 в отделе гуманитарной литературы библиотеки (улица Профсоюзная, дом 2). Вход свободный.

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