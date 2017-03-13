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Общество

157 школ Псковской области приняли участие во всероссийской акции «Месяц безопасного Интернета»

157 школ Псковской области приняли участие во всероссийской акции «Месяц безопасного Интернета». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. Таким образом, акция охватила более 46 тысяч псковских учащихся, более 22 тысяч их родителей, около 3,7 тысяч педагогических работников и классных руководителей.

В рамках акции во всех школах прошли тематические уроки для обучающихся по интернет-безопасности, были проведены родительские собрания по тематике информационной безопасности детей, анкетирование учащихся, родителей и педагогов и другие мероприятия. Участниками акции активно использовались методические материалы, размещенные на интернет-ресурсе «Лига безопасного Интернета».

«Результаты проведенного в рамках акции опроса показали, что почти все обучающиеся сознательно понимают важность правильного пользования интернетом. Около 90%  обучающихся пользуются социальными сетями. По возможности родители стараются контролировать действия детей в интернете. Школьники стараются отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них информацию от безопасной. Вместе с тем, родителям, классным руководителям, школьным психологам необходимо обратить внимание на участие детей в различных интернет-сообществах», - отметили организаторы акции.

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