157 школ Псковской области приняли участие во всероссийской акции «Месяц безопасного Интернета»

18:25, 13 марта 2017, ПАИ

157 школ Псковской области приняли участие во всероссийской акции «Месяц безопасного Интернета». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. Таким образом, акция охватила более 46 тысяч псковских учащихся, более 22 тысяч их родителей, около 3,7 тысяч педагогических работников и классных руководителей.

В рамках акции во всех школах прошли тематические уроки для обучающихся по интернет-безопасности, были проведены родительские собрания по тематике информационной безопасности детей, анкетирование учащихся, родителей и педагогов и другие мероприятия. Участниками акции активно использовались методические материалы, размещенные на интернет-ресурсе «Лига безопасного Интернета».

«Результаты проведенного в рамках акции опроса показали, что почти все обучающиеся сознательно понимают важность правильного пользования интернетом. Около 90% обучающихся пользуются социальными сетями. По возможности родители стараются контролировать действия детей в интернете. Школьники стараются отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них информацию от безопасной. Вместе с тем, родителям, классным руководителям, школьным психологам необходимо обратить внимание на участие детей в различных интернет-сообществах», - отметили организаторы акции.