Псковичи завоевали «серебро» на Первенстве Новгородской области по спортивным бальным танцам

18:22, 13 марта 2017, ПАИ

Танцоры из псковского коллектива «Триумф» Даниил Семенов и Ульяна Спиридонова заняли второе место в категории «Молодежь+Взрослые» на открытых Первенстве и Чемпионате Новгородской области и Первенстве Северо-Западного федерального округа по спортивным бальным танцам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Новгородской областной Федерации танцевального спорта.

Даниил Семенов и Ульяна Спиридонова также взяли «бронзу» в категории «Юниоры-2» (возраст 16-18 лет). Пятое место в возрастной группе 7-11 лет воевали псковичи Илья Фитихин и Мира Барсукова.

Добавим, что турнир состоялся 12 марта в Новгороде в зале Центральной спортивной арены.

Всего в соревнованиях приняли участие около тысячи спортсменов. Псковскую область представляли 100 танцоров.

Мастерство оценивала судейская бригада, в которую вошли судьи Союза танцевального спорта России.