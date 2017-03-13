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Общество

Опрос: около 80% россиян считают себя патриотами

Большинство россиян считают себя патриотами, к таковым себя причислили 78% опрошенных, передает «Интерфакс» со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение».

Не относят себя к данной категории 17%.

По мнению 29% респондентов за последние годы в стране патриотов стало больше, еще 37% считают, что в этом плане ничего не изменилось, 20% отмечают, что патриотов стало меньше.

Еще 40% считают, что любовь к отечеству больше свойственна пожилым людям, 28% заявили, что патриотов больше среди людей среднего возраста, а 10% — что среди молодежи.

Треть респондентов (34%) говорит, что публично, вслух называть себя патриотом нехорошо, 58% не видят в этом ничего предосудительного.

Ранее сообщалось, что россияне стали гордиться Крымом больше, чем космосом.

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