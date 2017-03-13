Египет надеется увеличить турпоток более чем на 40% в 2017 году

19:49, 13 марта 2017, ПАИ

Председатель управления по развитию туризма Египта Хишам эль-Демери заявил, что страна рассчитывает на увеличение турпотока на 40% в текущем году. Об этом сообщает RNS.

«Я уверен, что в этом году мы достигнем показателей 2015 года. Мы рассчитываем принять 9–10 млн туристов», — сказал председатель.

Он также подчеркнул, что достижение этих показателей возможно за счет восстановления контактов с европейскими странами и возобновлением авиасообщения с Россией.

Ранее сообщалось, что Россия и Египет согласовали протокол по авиабезопасности.