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Культура

Учёные назвали новую разгадку тайны улыбки Моны Лизы окончательной

Нейробиологи Фрайбургского университета раскрыли секрет загадочной улыбки модели, позировавшей для картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает портал Artnet.

Согласно докладу ученых, тайна кроется в том, что изображенная на полотне женщина выглядит счастливой и это единственная ее эмоция.

Во время исследования фокус-группа сравнила восемь черно-белых репродукций картины, на каждой из которых присутствовали небольшие изменения в выражении лица: оно казалось более грустным или более веселым. Выяснилось, что не менее 97 процентов участников опознали эмоцию с оригинального полотна как определенно счастливую.

«Мы были изумлены», — сказал соавтор научной работы Юрген Корнмайер. Он отметил, что никакой двусмысленности в плане сопоставления счастья и несчастья в чертах лица модели быть уже не может.

В феврале британский искусствовед Джонатан Джонс выдвинул теорию, что загадочная улыбка Моны Лизы вызвана тем, что женщина, изображенная на картине, была больна сифилисом.

Полное название «Моны Лизы», или «Джоконды», — «Портрет госпожи Лизы Джокондо». Картина была написана Леонардо да Винчи в 1503-1505 годах. Моделью считается Лиза Герардини, супруга торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо.

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