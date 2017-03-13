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Общество

На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года

В Управлении ФССП России по Псковской состоялось заседание Общественного совета по итогам работы за 2016 год. Заседание проходило под председательством руководителя Управления - главного судебного пристава Псковской области Сергея Колесникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В заседании Общественного совета участвовали Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв, член Общественной палаты Псковской области и по совместительству председатель Общественного совета при УФССП России по Псковской области Алина Чернова, Алексей Селиверстов, и исполнительный директор ООО «Савва-Авто» Александр Урклин. От Управления ФССП России по Псковской области участвовали помощник руководителя Управления Михаил Корнеев и начальник отдела организационно-контрольной работы Ольга Семёнова.

Участники заседания Общественного совета обсудили итоги работы УФССП России по Псковской области за 2016 год. Основным докладчиком по данному вопросу выступил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников.

Озвученные результаты получили высокую оценку у членов Общественного совета, которые выразили надежду, что и по итогам 2017 года Управление ФССП России по Псковский области достигнет ещё больших результатов.

Также на встрече были подведены и итоги работы Общественного совета. Присутствующими было отмечено, что большинство запланированных мероприятий выполнено. Так, в соответствии с планом в 2016 году проводились совместные приемы граждан по личным вопросам, благотворительные акции, оказывалась правовая помощь по различным аспектам исполнительного производства. В качестве общественного контроля члены Совета проверяли доступность дозвона в структурные подразделения Управления. Было принято решение не только продолжить дальнейшую совместную работу по уже отработанным направлениям, но наметить новые векторы.

Все проводимые мероприятия Управления ФССП России по Псковской области совместно с членами Общественного совета дают им право на участие в реализации основных положений Концепции открытости Федеральной службы судебных приставов.

Для справки: Согласно положению, Общественный совет является постоянно действующим совещательным консультативным органом. Он призван обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан РФ, общественных объединений и Управления для решения наиболее важных вопросов в сфере реализации государственной политики в рамках деятельности территориального органа ФССП России. В задачи Общественного совета входит учет потребностей и интересов, защита прав и свобод граждан РФ и прав общественных объединений при осуществлении функций Федеральной службы судебных приставов.

 

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