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Общество

В Ленобласти суд прекратил дело профессора, похитившего студентку из-за безответной любви

Выборгский городской суд прекратил уголовное дело против профессора СПбГУ, врача-кардиолога Юрия Шубика, организовавшего похищение 24-летней студентки из-за безответной любви, сообщили «Росбалту» в аппарате суда.

«Уголовное дело прекращено», — сказал собеседник агентства, добавив, что решение было вынесено 1 марта.

По версии следствия, в ноябре 2015 года Юрий Шубик, испытывая безответные чувства к 24-летней девушке, у которой он являлся научным руководителем при написании научной работы, предложил двоим знакомым похитить ее за $110 тыс. После этого они должны были инсценировать его похищение.

По замыслу профессора, после совершения похищения, он должен был освободить девушку и тем самым добиться ее расположения.

В результате 11 ноября 2015 года потерпевшая под угрозой предмета, похожего на пистолет, была похищена двумя исполнителями. После этого ее вместе с Шубиком поместили в подвал здания, откуда они были освобождены на следующий день якобы благодаря его действиям.

После совершенного преступления девушка была вынуждена пройти реабилитацию у психолога.

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